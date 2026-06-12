Bloqueos en Cochabamba: estas son las rutas afectadas este viernes

Cochabamba continúa enfrentando una compleja situación por los bloqueos instalados en distintas carreteras del departamento. Este viernes 12 de junio se reportan 29 puntos de bloqueo activos, una medida que ya supera las tres semanas y que mantiene suspendidas las salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba hacia el oriente, occidente y sur del país.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Departamental de Tránsito, los principales cortes de ruta se concentran en las carreteras que conectan al departamento con Santa Cruz, La Paz, Oruro y Sucre.

Puntos de bloqueo activos

En la carretera nueva a Santa Cruz permanecen bloqueados los sectores de Tutimayu, Cruce Aguirre, Colomi y el puente Ichilo, mientras que también se reportan nuevos puntos de interrupción en Yapacaní. En la carretera antigua continúan los bloqueos en Epizana y Cruce Pocona.

Hacia el occidente, los reportes policiales confirman bloqueos en la ruta a La Paz en los sectores de Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca. En la carretera hacia Oruro, los puntos de conflicto se encuentran en Caihuasi, Arajuez, Cumbre y Ocotavi.

Asimismo, la ruta al sur del país continúa afectada por un bloqueo en Cruce Vacas, situación que mantiene suspendidas las salidas de buses hacia Sucre.

A nivel departamental, también se registran bloqueos en sectores estratégicos como Colomi, Cruce Punata, Cruce Tiraque, Parotani, Llavini, Capinota, Puente Sacta, Chimoré, Ivirgarzama, Totora K’asa, Villa Granado y Mizque, entre otros.

Se agrava la escasez

La prolongación de los bloqueos comienza a reflejarse con mayor fuerza en el abastecimiento de productos de primera necesidad. Comerciantes y productores reportan dificultades para trasladar alimentos, insumos agropecuarios, combustibles y medicamentos, mientras que algunos productos empiezan a escasear en los mercados locales.

Los sectores productivos advirtieron en los últimos días sobre pérdidas millonarias y problemas para el ingreso de materias primas, situación que también afecta la distribución de carne, pollo y otros alimentos.

Salidas de buses continúan suspendidas

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba informaron que continúan suspendidas las salidas hacia La Paz, Oruro, Sucre y Santa Cruz, debido a la falta de condiciones de seguridad y transitabilidad en las carreteras.

Miles de pasajeros, transportistas y comerciantes permanecen afectados por las medidas de presión, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la red vial a la espera de una solución que permita restablecer la circulación y el abastecimiento en el departamento.



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