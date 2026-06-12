Panificadores levantan paro, pero producción se reducirá al 50%

Tras 48 horas de paro debido a la falta de insumos, los panificadores del departamento de La Paz anunciaron la reanudación parcial de la producción, aunque con una reducción del 50% de los panes habituales. La decisión fue comunicada por Fernando Chambi, presidente de la Federación Departamental de Panificadores.

“Mañana se reanudará la venta de pan, pero no será en su totalidad debido a la falta de insumos y combustible. Actualmente estamos produciendo apenas el 50% de nuestra capacidad”, explicó Chambi.

Falta de insumos

El dirigente detalló que, a nivel departamental y provincias, normalmente se elaboran 2.600 quintales de harina, equivalentes a 1.820.000 panes, pero que la producción se verá limitada mientras no se garantice el ingreso de insumos críticos como levadura y harina.

“Solicitamos al viceministro de Comercio y Logística que habilite un puente aéreo, similar al implementado para el transporte de carne y pollo, para asegurar que la levadura llegue a los panificadores”, agregó.

La reducción en la producción afectará la disponibilidad del pan de batalla en los mercados, aunque los panificadores aseguraron que al menos se podrá garantizar el suministro mínimo para la población. Además, instaron a que se mantengan las medidas para facilitar el abastecimiento y evitar

Mira la programación en Red Uno Play