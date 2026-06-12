Más de 400 pacientes con cáncer en vilo por paro anunciando en el Oncológico

Más de 400 pacientes con cáncer se ven afectados por el paro de trabajadores en el Hospital Oncológico de Santa Cruz, medida anunciada para este viernes debido al retraso en el pago de salarios por parte de la Gobernación.

Los trabajadores de base denunciaron que la administración departamental incumplió un acuerdo firmado el año pasado, en el que se comprometía a realizar el pago de haberes hasta el día 10 de cada mes. Ante la falta de depósitos y respuestas oficiales, el sector decidió ingresar en una medida de presión.

“Hemos llegado a esta determinación ante el incumplimiento de parte de la Gobernación al acuerdo que tenemos suscrito desde el año pasado, que establece que el pago tiene que ser hasta el 10 de cada mes. Hemos dado todavía un cuarto intermedio hasta el día de hoy sin tener ninguna respuesta y ni haber ningún depósito”, señaló una representante de los trabajadores.

Según la dirigente, solo la planilla salarial del Hospital Oncológico supera los dos millones de bolivianos y la medida involucra a unos 120 trabajadores de base.

Pese a la medida, se activó un plan de contingencia para garantizar la atención de los casos más urgentes. Las emergencias, el área de pediatría y los tratamientos de quimioterapia continuarán funcionando con normalidad.

No obstante, las consultas externas serán suspendidas mientras dure el paro. A esto se suma que el servicio de radioterapia permanece paralizado desde hace tres meses debido a fallas en el acelerador lineal.

“Lo único que está suspendido es la radioterapia, ya que hace tres meses estamos con el equipo, el acelerador lineal, fregado. Y las consultas externas son las que se suspenden”, lamentó el trabajador.

Los pacientes y sus familias esperan que las autoridades departamentales atiendan el reclamo para evitar mayores perjuicios en la atención de personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

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