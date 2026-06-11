Mamani: Bases campesinas definirán participación en diálogo

El exdirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, David Mamani, señaló que la organización mantiene su postura de resistencia frente a los bloqueos y conflictos, pero no descarta la posibilidad de diálogo con el gobierno siempre que este proceso sea consultado previamente con las bases sociales.

“Si la base social decide participar en la mesa de diálogo, iremos con todos los ejecutivos; si ratifica la resistencia, se respetará igualmente la decisión mayoritaria en un cabildo nacional”, explicó Mamani.

Diálogo transparente

El exdirigente aclaró que cualquier acercamiento deberá ser transparente y basado en la confianza, ya que los movimientos sociales han experimentado engaños y represión por parte de la administración central.

“Cualquier negociación debe contar con la consulta directa de las bases, porque los ejecutivos solo ejecutan lo que deciden los campesinos y pueblos movilizados”, afirmó.

No renuncian a sus peticiones

Mamani enfatizó que la posibilidad de diálogo no significa renunciar a las reivindicaciones sociales y al respeto a la Constitución. Por el contrario, señaló que la mesa de negociación será un espacio para buscar soluciones a las demandas legítimas, siempre que no se comprometa la independencia de los sectores campesinos.

“El gobierno debe entender que nuestras bases sociales tienen voz y voto. Si hay diálogo, será con transparencia y respetando las decisiones de la mayoría”, concluyó Mamani.

La declaración de Mamani refleja que, aunque la resistencia social continúa, la Tupac Katari mantiene abierta la puerta al diálogo condicionado a que las bases campesinas definan la participación.

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