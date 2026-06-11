Choferes varados en carretera padecen frío, hambre y falta de medicinas

El transportista Nelson Encinas, varado junto a otros colegas en la zona de Confital, denunció las difíciles condiciones que enfrentan durante los bloqueos que afectan la libre circulación en la región. Según Encinas, los choferes soportan temperaturas de hasta 5 a 10 grados bajo cero, sin ropa adecuada ni cobijas suficientes.

“Estamos prácticamente secuestrados por los bloqueadores. Algunos compañeros ya han enfermado; ayer tuvimos que trasladar a una señora en ambulancia hacia Cochabamba porque su estado era crítico”, aseguró Encinas.

Choferes delicados de salud

El transportista indicó que en Confital se encuentran alrededor de 220 a 230 camiones y 250 personas, de las cuales 20 a 30 presentan deterioro en su salud debido a la falta de alimentos y cuidados médicos.

“Hoy recibimos algunos medicamentos desde Cochabamba gracias a la gestión de la Cámara de Transporte y de la señora Verito. Mañana comenzaremos a repartirlos entre los más enfermos”, añadió Encinas.

Piden soluciones

Encinas hizo un llamado urgente al gobierno para intervenir en el punto de bloqueo o establecer un cuarto intermedio, permitiendo que los transportistas puedan continuar su trayecto de manera segura y resguardar su integridad.

“Por favor, que el gobierno mande personal o que los bloqueadores se pongan la mano al pecho y nos permitan avanzar. Queremos llegar a nuestro destino sin más riesgos”, concluyó.

La situación en Confital refleja la gravedad de los bloqueos prolongados por más de 41 días, que afectan no solo al transporte interdepartamental sino también a la salud y seguridad de los conductores.

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