ANH garantiza abastecimiento de GLP en temporada de invierno

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), refuerza el abastecimiento nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ante la llegada de la temporada de invierno, asegurando que los hogares, comercios e industrias cuenten con suministro suficiente durante las bajas temperaturas.

Aumento de suministro

Según la programación de YPFB, los despachos nacionales de GLP presentan una tendencia creciente en el periodo abril–junio de 2026, pasando de 1.492 TMD a 1.532 TMD, permitiendo atender la demanda creciente en todo el territorio nacional.

El incremento se traduce en garrafas de 10 y 45 kilogramos y en distribución de gas a granel, destinadas a sectores domésticos, comerciales e industriales, garantizando la disponibilidad del producto en diferentes modalidades de venta y transporte.

Nivel nacional

Las nueve Direcciones Distritales de la ANH realizan acciones permanentes de control y fiscalización en plantas engarrafadoras, distribuidores y puntos de venta de GLP, velando por la seguridad, la calidad del producto y la correcta entrega a los consumidores.

Con estas medidas, la ANH busca prevenir desabastecimientos y garantizar la continuidad del suministro de GLP, especialmente durante los días de frío intenso, asegurando que la población tenga acceso confiable al combustible para calefacción y cocina.

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