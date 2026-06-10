¡No dejes que tu tarjeta o Qr te arruinen! 5 secretos para gastar sin perder el control

Las tarjetas de crédito o el pago mediante Qr, pueden ser aliadas o enemigas de tus finanzas. Si no las manejas con cabeza, el saldo y los intereses pueden salir de control. Sigue estos tips y aprende a disfrutar de los beneficios sin sufrir después:

Gasta solo lo que puedes pagar ahora

El plástico hace que todo parezca más fácil, pero no tienes que pagar después. Activa alertas de gasto y revisa tu saldo todos los días. Úsala como si fuera una tarjeta de débito: solo gasta lo que realmente tienes.

Di adiós a las compras impulsivas

Antes de comprar algo solo por impulso, aplica la regla de las 72 horas: guarda el producto en favoritos y espera tres días. Muchas veces olvidarás la compra o te darás cuenta que no lo necesitas.

Controla tus gastos

Haz un registro de tus ingresos y gastos. Distribuye tu dinero entre lo esencial (alquiler, comida, servicios) y lo opcional (salidas, ropa, entretenimiento). Así sabrás cuánto realmente puedes gastar sin afectar tu bolsillo.

No te dejes cegar por los puntos y recompensas

Bonos, millas y puntos suenan bien, pero no valen nada si gastas de más para conseguirlos. Solo usa estas recompensas si pagas el saldo completo cada mes y evitas intereses.

Cuidado con las tarjetas de tiendas

Las tarjetas de tiendas pueden parecer irresistibles por sus descuentos, pero tienen tasas de interés altísimas. Mejor evita el riesgo y no abras cuentas que te obliguen a pagar más por aprovechar promociones.

Extra tip: Paga siempre a tiempo y en su totalidad. Los intereses de mora pueden comerse cualquier beneficio de puntos o descuentos.

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