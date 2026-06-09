Dexter, el perro que conquistó un estadio, recibió un regalo especial de la Conmebol

Lo que comenzó como una travesura terminó convirtiéndose en una historia que conquistó a todo un continente. Dexter, el perrito que irrumpió en la cancha durante el amistoso entre Paraguay y Nicaragua, volvió a ser protagonista tras recibir una emotiva visita de la Conmebol.

La entidad sudamericana decidió homenajear al simpático cachorro entregándole la Trionda, la mascota oficial del torneo, además de réplicas de algunos de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.

El gesto fue celebrado por miles de aficionados que recuerdan con cariño la inesperada aparición de Dexter en el estadio Defensores del Chaco, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El día que paralizó un partido

La historia de Dexter comenzó durante el encuentro amistoso entre Paraguay y Nicaragua. En medio del partido, el cachorro logró ingresar al terreno de juego y, lejos de asustarse por el ruido de las tribunas o la presencia de jugadores y árbitros, se acomodó tranquilamente sobre el césped.

La escena provocó risas, aplausos y una ovación generalizada de los hinchas, que rápidamente bautizaron al intruso como el "Firu Albirrojo".

Durante algunos minutos, el fútbol pasó a segundo plano y toda la atención se concentró en el pequeño visitante de cuatro patas.

La explicación detrás de la travesura

Poco después del episodio, la dueña de Dexter reveló cómo el cachorro llegó hasta el estadio.

“Dexter hizo sus travesuras otra vez, como siempre, eso es de esperárselo de él”, contó entre risas en una entrevista televisiva.

Según explicó, su novio, su cuñado y su sobrino habían asistido al partido y el perro, guiado por su olfato, decidió seguirles el rastro.

“Mi novio se fue a la cancha con mi cuñado y mi sobrino, y por lo visto Dexter le olió y apareció en la cancha”, relató.

Ahora espera el Mundial

Convertido en toda una celebridad, Dexter sigue ganándose el cariño de los aficionados paraguayos. Tras recibir los regalos de la CONMEBOL, el cachorro se suma a la expectativa que vive el país por el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Como millones de paraguayos, el ya famoso "Firu Albirrojo" aguarda el debut de la selección guaraní este viernes frente al anfitrión Estados Unidos.

Y si algo quedó claro desde aquella tarde en el Defensores del Chaco, es que Dexter ya se ganó un lugar especial en el corazón de la hinchada. Porque a veces las historias más recordadas del fútbol no las protagonizan los goleadores, sino los visitantes más inesperados.

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