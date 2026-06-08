“Cuando no te quieren, se nota todavía más”: Las señales del desamor silencioso

Las rupturas amorosas no siempre se anuncian con una despedida formal o una conversación honesta en la mesa. A veces, el amor simplemente se retira en silencio y el proceso de duelo comienza a vivirse en soledad, incluso estando todavía dentro de la relación.

Las señales confusas y la ambigüedad en los vínculos sexoafectivos pueden ser altamente nocivas. Desde afuera, lo que parece una certeza absoluta, desde adentro se vive como una tormenta de dudas. Así lo explica la psicóloga y sexóloga Ayelén Mobilia, quien en una entrevista con el medio Clarín, retomó una máxima muy utilizada en la psicología actual: “Cuando alguien te quiere, se nota, pero cuando no te quiere, se nota todavía más”.

Al mismo estilo de la famosa película Simplemente no te quiere (He's just not that into you), los desengaños amorosos siempre dejan rastro. El problema es que suelen ser muy difíciles de identificar cuando se es el protagonista de la historia.

5 'Red Flags' que advierten el final del amor

Aunque los sentimientos no se pongan en palabras de forma directa, existen indicios conductuales que son mucho más elocuentes. La especialista enumera cinco señales de alerta que nadie debería pasar por alto:

Pérdida del interés genuino: Se instala la indiferencia hacia la rutina del otro. Ya no existen preguntas sencillas como "¿cómo estás?" o "¿qué pasó con ese problema que tenías?" . Se da a la pareja por sentada, disipando la intimidad construida en el día a día.

Irritabilidad y distancia: Mientras una de las partes extraña la cercanía emocional, la otra responde con molestia e incomodidad ante la sola presencia de su pareja, una tensión que intenta aplacar tomando distancia.

Dejar de ser una prioridad: No se trata de que la pareja comparta con amigos o familia, sino de la ausencia de tiempo de calidad. Se comparte un mismo espacio físico, pero no hay registro del otro: el teléfono celular se vuelve más presente que la persona y las miradas ya no se cruzan.

Desaparición del afecto: Disminuyen notablemente las muestras de cariño, la entrega y el deseo. No es únicamente un distanciamiento físico, sino una marcada brecha emocional.

Invalidez y daño emocional: Es la señal más grave y suele ligarse a las primeras etapas de la violencia, la cual siempre escala de menor a mayor. Se dicen cosas hirientes y se minimiza lo que el otro siente. "Que alguien no registre o no le importe tu dolor emocional debería ser un innegociable de todo vínculo", enfatiza Mobilia.

Guía de supervivencia: ¿Cómo enfrentar la situación si no te quieren?

Afrontar la dolorosa realidad de no ser correspondido no cuenta con una fórmula matemática única, pero la experta propone cuatro estrategias fundamentales a modo de guía personal:

Cuestionarse la propia felicidad: Hablarse con honestidad y aceptar las verdades incómodas. A partir de ahí, se debe priorizar el amor propio y poner límites, entendiendo que nadie merece quedarse donde no es elegido. Romper la idealización: La idealización es un ancla que mantiene a las personas atrapadas en el pasado mientras el presente las destruye. Es vital evaluar si sentirse bien en el vínculo es la norma o si ya se convirtió en una rara excepción. Buscar terapia: Un espacio profesional ayuda a comprender los motivos detrás de las decisiones y a evaluar sus consecuencias de forma guiada. Abrazar la aceptación: Aceptar que las cosas cambiaron es la llave de la libertad. El amor no se ruega ni se suplica; cuando es real, se hace presente sin necesidad de ser llamado.

El paso final: 6 herramientas para romper el vínculo

Cuando la certeza de que ya no hay amor es innegable, llega el momento más difícil: irse. Para lograrlo, la psicóloga Ayelén Mobilia sugiere seis herramientas prácticas de desvinculación:

Olvidarse del mito de "estar listo": Si esperas el momento de mayor claridad o fuerza para marcharte, es probable que te quedes atrapado para siempre. La fuerza no es el requisito para salir, es el resultado de haber salido. A veces hay que retirarse con miedo antes de marchitarse un poco más cada día.

Filtrar la red de contención: No todo el entorno sabe cómo ayudar. Es necesario rodearse de un terapeuta y de personas que entiendan la situación, evitando consejos basados en prejuicios que empujen a seguir aguantando lo inaguantable. En este punto, el silencio ajeno es más sano que una mala opinión.

Comprender la dependencia emocional: Funciona como el "pegamento" químico en el cerebro, similar a una adicción. Cuando el otro ignora o maltrata, el cerebro busca desesperadamente una "dosis" de validación para calmar la ansiedad. Entender esto ayuda a ver que rogar amor no es un acto romántico, sino una reacción química.

No buscar el "cierre" en la otra persona: Esperar que quien ya no te quiere te explique sus motivos o te pida perdón es una trampa. El cierre es un trabajo interno; la única explicación necesaria es la que ya están demostrando sus acciones y su falta de cuidado.

Fortalecer la identidad propia: La dependencia se alimenta de perderse a uno mismo. Es fundamental recuperar hobbies, amistades y espacios individuales para recordar quién eras antes de que tu mundo empezara a girar en torno a alguien que dejó de mirarte.

Construir tolerancia al malestar: Muchas veces el enganche no es con el presente, sino con la esperanza de que el otro vuelva a ser quien fue al principio. Aceptar que esa persona ya no existe conlleva un duelo necesario. Va a doler y va a costar, pero sentir malestar es una parte normal y saludable del proceso de sanación.

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