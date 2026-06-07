¿Quién dijo que para ir a un Mundial se necesitan lujos, buses blindados con vidrios polarizados y caras serias? La selección de Curazao acaba de romper el internet y de ganarse el corazón de todo el planeta fútbol con la llegada más humilde, insólita y viral en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras las grandes potencias viajan rodeadas de extrema seguridad, los jugadores de "La Ola Azul" decidieron despedirse de su gente a su manera: arriba de un viejo autobús escolar azul, modificado, sin ventanas, sintonizando música caribeña a todo volumen, cantando y armando una fiesta total en el trayecto. ¡Pura esencia de barrio lista para la máxima cita del fútbol!

De las calles de Willemstad al tablero mundial

Las imágenes de los futbolistas disfrutando el viaje como si fuera una excursión de colegio se volvieron sumamente virales en las redes sociales. Pero ojo, que la humildad en el transporte no les quitó el hambre de gloria.

El equipo arribó de esta particular forma al repleto Estadio Ergilio Hato (con capacidad para 15.000 espectadores) en la capital, Willemstad. ¿El resultado? Le metieron una tremenda goleada por 4-0 a su vecina Aruba en su último amistoso antes de armar las maletas hacia Norteamérica. Los goles llegaron en un segundo tiempo letal gracias a Joshua Brenet (54'), Jeremy Antonisse (68'), Livano Comenencia (83') y Bacuna (91'). ¡Una fiesta completa que borró el trago amargo de la derrota previa ante Escocia!

El "Matagigantes" más pequeño de la historia

Con apenas 156.000 habitantes y 444 km², esta paradisíaca isla del sur del Caribe acaba de romper un récord histórico: oficialmente es el país más pequeño de toda la historia en clasificar y disputar una Copa del Mundo.

Y su boleto no fue ninguna casualidad. Bajo la dirección técnica del experimentado neerlandés Dick Advocaat (quien regresó en mayo tras una breve pausa por temas familiares), Curazao selló un invicto brutal de 10 partidos, sumando 7 victorias y 3 empates para clasificar de manera directa.

¡Ojo con el Grupo E! El durísimo fixture de Curazao

"La Ola Azul" no la tendrá nada fácil, pero tras ver su buena vibra, nadie se atreve a descartarlos. Están ubicados en el exigente Grupo E junto a colosos de tres continentes:

Domingo 14 de junio: Alemania vs. Curazao (¡El debut soñado!)

Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao (En Kansas)

Jueves 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil

¿Podrá el país más pequeño de la historia dar el batacazo en el Mundial a bordo de su buena energía? Por ahora, en carisma y humildad, ¡Curazao ya es el campeón del mundo!

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