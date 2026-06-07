Dibu Martínez cambia guantes por cámara y se vuelve viral ante Honduras

Emiliano “Dibu” Martínez, de 33 años, quedó fuera del amistoso ante Honduras por una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, decidió instalarse entre los fotógrafos acreditados, pidió prestada una cámara profesional al reportero David Saldívar y comenzó a capturar imágenes del partido desde el borde del campo.

El gesto se volvió viral en redes sociales y rápidamente se convirtió en la postal más comentada de la jornada.

Firma, carita feliz y humor en la zona mixta

Antes de devolver la cámara, Martínez firmó el equipo con una carita feliz. Fiel a su carácter extrovertido, también se acercó a la zona mixta para animar a Santiago Beltrán, debutante de 21 años en la selección mayor:

“¡Vamos, papá!”, gritó Dibu, señalando el apellido del joven arquero mientras los periodistas lo intentaban detener.

Su presencia en la cancha con la cámara fue una inyección de humor y buena energía en un vestuario golpeado por la lesión de Leonardo Balerdi.

Contexto deportivo y recuperación

La lesión de Martínez se produjo durante el calentamiento de la final de la Europa League que ganó con el Aston Villa ante el Friburgo. A pesar del problema físico, disputó el partido y se consagró campeón.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni prioriza su recuperación completa de cara al debut mundialista el 16 de junio contra Argelia. Mientras tanto, el arco albiceleste estuvo a cargo de Juan Musso, con Beltrán entrando en el tramo final.

Resultado del amistoso

Argentina venció a Honduras 2-0, con goles de:

Lautaro Martínez (penal, 37’)

(penal, 37’) Giuliano Simeone (83’), tras asistencia de taco de Lautaro

El partido dejó señales alentadoras a diez días del inicio del Mundial 2026, aunque la atención se centró en la imagen de Dibu Martínez como fotógrafo, símbolo de buen humor y liderazgo.

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