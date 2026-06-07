Un hecho verdaderamente inusual y potencialmente peligroso se transformó en el video más viral del fin de semana en el deporte sudamericano. Durante un partido de la Serie Ouro Catarinense de Futsal en Brasil, el ala izquierdo del Chapecoense, Douglinhas, sufrió el violento impacto de una lámpara de iluminación que se desprendió del techo del coliseo y cayó directamente sobre su cabeza.

El accidente ocurrió el pasado viernes en el Gimnasio SER Aurora de Chapecó, mientras el equipo local se enfrentaba a São Lourenço. Tras un remate de alta intensidad, el balón golpeó la estructura del techo, provocando que el foco se soltara e impactara al deportista, quien inmediatamente quedó tendido en el suelo.

Susto total, silencio en las gradas y una reacción admirable

La gravedad de la escena silenció por completo al público presente. Ante la desesperación de sus compañeros, los cuerpos médicos de ambos planteles ingresaron de urgencia para atender a Douglinhas, quien presentaba un corte en el cuero cabelludo y una profusa hemorragia, aunque se mantuvo consciente en todo momento.

Sin embargo, lo que parecía el final del partido para el jugador terminó en una muestra de puro carácter. Los galenos lograron contener el sangrado en la misma cancha. Tras colocarle un vendaje compresivo y un gorro protector, el futbolista sorprendió a todos al ponerse de pie y reincorporarse al juego. El gimnasio entero rompió en aplausos ante la valentía del jugador, una de las piezas clave del Chapecoense Futsal.

Horas más tarde, la dirigencia del club, encabezada por Clayton Tressoldi, confirmó en sus redes sociales que el futbolista fue sometido a nuevos exámenes médicos posteriores al encuentro y se encuentra completamente fuera de peligro.

Victoria visitante en el marcador final

Pese a la heroica actitud de Douglinhas, el partido continuó su curso y terminó con una victoria por 5-2 a favor de São Lourenço, resultado que sacude la tabla de posiciones en la lucha por el liderato regional. Los goles del Chapecoense fueron anotados por Gabriel y Vico, mientras que para la visita marcaron Gabriel Rosa, el arquero Serjão y Vico en tres oportunidades.

“El resultado es parte del camino. Pero la dedicación en la cancha y el apoyo de las gradas siguen siendo nuestra fuerza para seguir luchando partido tras partido (...). Permanecemos unidos, porque nuestra historia se construye juntos”, expresó el club mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, donde el video del insólito golpe ya acumula miles de reproducciones a nivel internacional.

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