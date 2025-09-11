TEMAS DE HOY:
Tras perder la sede, Conmebol garantiza recursos para finalizar remodelación del Tahuichi, según FBF

Así lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, tras una serie de gestiones realizadas ante el organismo continental.

Charles Muñoz Flores

11/09/2025 19:48

La remodelación del Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, uno de los principales escenarios deportivos de Bolivia, cuenta con el respaldo de Conmebol para la continuidad de los recursos destinados a finalizar las obras.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, tras una serie de gestiones realizadas ante el organismo continental.

“Nosotros como FBF hicimos todas las gestiones, varias veces hemos logrado extender los plazos que determina Conmebol, pero esta vez ya ha sido determinante al recibir un informe de Conmebol que indica que no nos hemos puesto al corriente del cronograma”, señaló Costa.

 

 

El dirigente agregó que, inmediatamente después de su conversación con el presidente de Conmebol, postuló a Santa Cruz para organizar la final única de la Conmebol en la gestión 2027, ya que la edición 2026 se realizará en Barranquilla, Colombia.

Costa explicó que la remodelación del Tahuichi dependía de la coordinación de tres niveles: el Gobierno central, la Conmebol y la FBF, junto con la Gobernación de Santa Cruz. “La pelota está en nuestra cancha, así que vamos a tener reunión con la Gobernación”.

Pese a los retrasos y dificultades en la gestión del cronograma, el compromiso de Conmebol asegura la continuidad de los fondos para completar las obras, acercando al estadio a estándares internacionales y reforzando la capacidad de Santa Cruz para albergar eventos deportivos de gran magnitud.

 

 

