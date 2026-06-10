Lo que apuntaba a convertirse en una noche romántica e inolvidable terminó con un desenlace inesperado y un momento de gran incomodidad frente a cientos de personas.

Durante un concierto del cantante tropical Daniel Agostini en Buenos Aires, Argentina, un hombre decidió subir al escenario para sorprender a su pareja con una propuesta de matrimonio. Con el público expectante y el ambiente cargado de emoción, se arrodilló y le pidió que compartiera el resto de su vida con él.

Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado.

La mujer permaneció en silencio durante varios segundos mientras observaba a su pareja y a la multitud que aguardaba una respuesta. La tensión se apoderó del lugar hasta que finalmente rechazó la propuesta.

Visiblemente incómoda y sin pronunciar mayores palabras, la joven decidió abandonar el escenario, dejando al hombre sorprendido y al público completamente atónito.

El incómodo momento fue registrado en video por varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó miles de reacciones y comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios lamentaron la situación vivida por el hombre, otros señalaron que una propuesta de matrimonio en público puede representar una gran presión emocional para la persona que recibe la pregunta.

Lo cierto es que lo que comenzó como una declaración de amor frente a cientos de espectadores terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y virales de las últimas horas.

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