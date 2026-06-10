¿Messi se hizo cirugías? Antonela rompió el silencio y respondió sin filtros

Una publicación sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi terminó generando una inesperada reacción de Antonela Roccuzzo, quien abandonó su habitual bajo perfil para responder directamente a una especialista que analizaba el rostro del capitán argentino.

Todo comenzó cuando una usuaria de Instagram, identificada como médica especializada en armonización facial, compartió un video en el que aseguraba que el astro argentino se había sometido a diversos procedimientos estéticos a lo largo de los años.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y acumuló miles de comentarios, pero nadie esperaba que una de las respuestas llegara desde la propia esposa del futbolista.

¿Qué cirugías le atribuyeron a Messi?

La especialista sostuvo que el capitán de la selección argentina habría realizado distintos procedimientos para modificar algunos rasgos faciales.

Entre ellos mencionó:

Rinoplastia.

Relleno de mentón con ácido hialurónico.

Aplicación de bótox.

Relleno de pómulos.

Corrección de orejas.

Una intervención para abrir la mirada.

Además, la profesional aseguró que los cambios eran visibles al comparar fotografías de distintas etapas de la carrera del futbolista.

La respuesta de Antonela que sorprendió a todos

Al notar la enorme repercusión del video, Antonela Roccuzzo decidió intervenir personalmente.

Y lo hizo con una frase breve, directa y cargada de ironía.

"¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama Invisalign".

El comentario se volvió viral en cuestión de minutos y fue celebrado por miles de seguidores del futbolista.

¿Cuál fue la única aclaración sobre Messi?

Con su respuesta, Antonela desmintió categóricamente todas las intervenciones estéticas mencionadas en el video.

Además, explicó que el único tratamiento visible realizado por Lionel Messi corresponde al uso de Invisalign, un sistema de alineadores transparentes utilizado para corregir la posición de los dientes sin necesidad de brackets tradicionales.

La aclaración puso fin a las especulaciones sobre posibles cirugías o tratamientos faciales.

La especialista respondió

Lejos de retractarse, la profesional agradeció el comentario de Antonela y defendió públicamente su análisis, manteniendo su postura sobre los cambios físicos observados en el futbolista.

El intercambio provocó miles de reacciones y convirtió el tema en tendencia en distintas plataformas digitales.

Un debate que explotó en redes

Mientras algunos usuarios respaldaron la explicación de Antonela, otros continuaron debatiendo sobre la evolución física de Messi a lo largo de los años.

Lo cierto es que el inesperado comentario de la esposa del campeón del mundo terminó siendo mucho más viral que el video original y volvió a demostrar el enorme interés que despierta cada detalle relacionado con la vida de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Por ahora, la única versión confirmada por el entorno más cercano del jugador es clara: según Antonela, Messi nunca pasó por el quirófano y el cambio más evidente en su imagen tiene una explicación mucho más simple de lo que muchos imaginaban.

Con información de TN

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