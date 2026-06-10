Águilas y leones, los animales más representativos del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a punto de arrancar, las 48 selecciones participantes ya tienen definidos sus jugadores, pero si el torneo se disputara con los animales más emblemáticos de cada país, estaría dominado por las aves y los grandes depredadores, con el águila y el león como auténticos reyes.

Un repaso a los animales nacionales o más representativos de las naciones clasificadas revela que las aves son el grupo más numeroso: desde el águila real de Alemania y México hasta el cóndor andino de Colombia y Ecuador, pasando por halcón de Arabia Saudí o el trogon de Haití, los cielos estarían más concurridos que el propio terreno de juego.

De entre todas ellas, el águila destaca como el símbolo más repetido, ya que distintas especies de esta rapaz representan a Alemania, Egipto, Estados Unidos, Ghana, México y Panamá, convirtiéndola en la gran potencia faunística del campeonato.

No es casualidad: su fuerza, visión y capacidad para dominar grandes territorios la han convertido históricamente en uno de los símbolos nacionales más utilizados del mundo.

De cerca le sigue otro de los gigantes de las iconografías nacionales: el león, pues Bélgica, Inglaterra, Irán, Marruecos, Países Bajos y Senegal comparten al rey de la selva como emblema nacional.

En el caso de Marruecos, cuyo símbolo es el león del Atlas, se trata de una especie desaparecida en libertad, pero profundamente ligada a su identidad nacional.

Especies conocidas, no tan conocidas y amenazadas

Más allá de estos dos gigantes, la diversidad es enorme e incluye mamíferos tan conocidos como el canguro australiano, el castor canadiense, el alce de Suecia y Noruega, el tigre siberiano de Corea del Sur y, naturalmente, el toro de España.

También aparecen especies menos conocidas para el gran público, como el fénec o zorro del desierto argelino, el okapi de la República Democrática del Congo o la marta de Croacia, conocida localmente como 'kuna' y que dio nombre a la antigua moneda local.

La representación iberoamericana aporta además algunas de las especies de aves más singulares, como el hornero argentino, famoso por sus nidos de barro; el pájaro campana paraguayo, cuyo canto puede escucharse a kilómetros de distancia; o el tero uruguayo, célebre por su carácter dominante y territorial.

Entre las curiosidades destaca la presencia de varios animales vinculados a ecosistemas amenazados, como la tortuga boba de Cabo Verde, el leopardo de las nieves de Uzbekistán o el órix de Arabia, símbolo de Jordania y Qatar, que estuvo al borde de la extinción en estado salvaje.

Un animal característico pero mitológico es el unicornio en Escocia, país cuya mejor representación real es la vaca de las Tierras Altas.

Aunque el verdadero Mundial comenzará sobre el césped, esta peculiar convocatoria recuerda también la extraordinaria diversidad biológica que representan todos los países participantes y la importancia de proteger el patrimonio natural de las naciones.

Por continentes y países

A continuación se incluye la lista completa de animales característicos por continentes y países participantes.

En Europa: Alemania (águila real), Austria (águila negra), Bélgica (león), Bosnia (lobo euroasiático), República Checa (lince boreal), Croacia (marta), Escocia (vaca de las Tierras Altas), España (toro), Francia (gallo galo), Inglaterra (león), Noruega (alce), Países Bajos (león), Portugal (gallo de Barcelos), Suecia (alce), Suiza (perro San Bernardo).

En América: Argentina (hornero), Brasil (jaguar), Canadá (castor), Colombia (cóndor), Curazao (flamenco), Ecuador (cóndor), EE. UU. (águila calva), Haití (trogon de La Española), México (águila real), Panamá (águila arpía), Paraguay (pájaro campana), Uruguay (tero).

En Asia: Arabia saudí (halcón), Catar (órix de Arabia), Corea del Sur (tigre siberiano), Irán (león), Irak (perdiz chucar), Japón (faisán verde), Jordania (órix de Arabia), Turquía (lobo gris), Uzbekistán (leopardo de las nieves).

En África: Argelia (fénec), Cabo Verde (tortuga boba), Costa de Marfil (elefante africano), Egipto (águila esteparia), Ghana (águila leonada), Marruecos (león del Atlas), la República Democrática del Congo (okapi), Senegal (león), Sudáfrica (gacela saltarina), Túnez (dromedario).

En Oceanía: Australia (canguro), Nueva Zelanda (kiwi).

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