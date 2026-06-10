Shakira lidera la gran fiesta: así será la histórica inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y lo hará con una fiesta que promete quedar grabada en la historia del fútbol.

Este jueves 11 de junio, el legendario Estadio Azteca abrirá oficialmente la Copa del Mundo con una espectacular ceremonia inaugural repleta de estrellas internacionales, homenajes emotivos y una producción nunca antes vista en un Mundial.

La gran protagonista de la noche será Shakira, quien interpretará "Dai Dai", la canción oficial del torneo junto al cantante nigeriano Burna Boy. La colombiana volverá a ponerle voz a una Copa del Mundo por cuarta ocasión, tras sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero la fiesta no terminará ahí. El escenario también reunirá a grandes figuras de la música como Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y la estrella sudafricana Tyla.

Además, la reconocida actriz Salma Hayek participará como embajadora oficial del Mundial y será una de las encargadas de dar la bienvenida a millones de aficionados que seguirán el inicio del torneo desde todos los rincones del planeta.

La ceremonia tendrá un valor histórico especial, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, después de las realizadas en 1970 y 1986.

La FIFA también anunció que el espectáculo incluirá homenajes a dos leyendas eternas del fútbol: Diego Maradona y Pelé, figuras que marcaron para siempre la historia de las Copas del Mundo.

El show comenzará a las 13:30 horas de Bolivia y se extenderá durante 90 minutos antes del esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 15:00.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de Red Uno.

Esta será apenas la primera de las tres grandes inauguraciones preparadas para el Mundial 2026. Posteriormente, Canadá y Estados Unidos tendrán sus propias celebraciones, consolidando un formato inédito que busca convertir esta Copa del Mundo en la más grande y espectacular de todos los tiempos.

La cuenta regresiva está llegando a su fin. Las luces están listas, los artistas afinan los últimos detalles y el planeta entero se prepara para vivir una fiesta que promete hacer historia.

Con información de Infobae

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