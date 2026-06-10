Lo expulsaron de Estados Unidos, pero regresó como héroe: la emotiva historia del árbitro que conmovió a Somalia

Lo que debía ser el momento más importante de su carrera terminó convirtiéndose en una inesperada pesadilla. Sin embargo, para millones de somalíes, Omar Abdulkadir Artan ya hizo historia.

El árbitro africano, que iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo, fue deportado de Estados Unidos pocos días antes del inicio del Mundial 2026. Pero lejos de regresar derrotado, volvió a Mogadiscio como un símbolo de orgullo y perseverancia.

Una recepción de héroe

Decenas de personas se congregaron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde para recibirlo. Entre aplausos, flores, banderas y muestras de cariño, Artan fue ovacionado por aficionados, periodistas y autoridades.

Las imágenes recorrieron las redes sociales y mostraron al árbitro envuelto en una enorme bandera de Somalia, mientras agradecía emocionado el respaldo de su pueblo.

La promesa que emocionó a todos

Pese al duro revés, Artan dejó claro que no piensa rendirse.

"No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó durante una entrevista con la televisión estatal somalí.

Pero sus palabras más emotivas llegaron después:

"En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia".

La declaración generó una ola de apoyo dentro y fuera de Somalia.

¿Por qué fue deportado?

Según informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el árbitro fue considerado "inadmisible" tras una revisión migratoria realizada cuando arribó a Miami procedente de Estambul.

Las autoridades estadounidenses no detallaron públicamente cuáles fueron los antecedentes o circunstancias específicas que motivaron la decisión.

El incidente ocurrió el pasado 6 de junio, cuando Artan viajaba para integrarse al equipo arbitral del Mundial 2026.

Un referente para toda una generación

El caso provocó indignación y solidaridad en Somalia. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, aseguró que el árbitro "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y destacó que este episodio no frenará su carrera.

Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su deseo de que Artan llegue a convertirse en uno de los mejores árbitros del planeta.

Mientras tanto, el Gobierno somalí anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Estados Unidos como a la FIFA.

De la frustración al reconocimiento

Artan fue elegido Árbitro Masculino del Año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), un reconocimiento que consolidó su ascenso dentro del arbitraje internacional.

Aunque el sueño de participar en el Mundial 2026 quedó truncado, para muchos ya se convirtió en una inspiración.

La historia de Omar Abdulkadir Artan demuestra que algunas derrotas pueden transformarse en victorias mucho más grandes. Y mientras el Mundial comienza sin él, Somalia ya lo considera un campeón.

Con información de El Litoral y TN.

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