"Fue una decisión difícil": Conrrado Moscoso anuncia su baja de torneo y apunta a los bloqueos en el país

El raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso anunció que no participará en el último torneo de la temporada del circuito profesional debido a problemas relacionados con la llegada de su visa, situación que atribuyó a los bloqueos y conflictos sociales que atraviesa Bolivia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el deportista informó que, junto a su equipo de trabajo, tomó la difícil decisión de retirarse de la competencia tras confirmar que la documentación requerida para su viaje no llegó a tiempo.

"Lamentablemente, la situación que atraviesa Bolivia y los bloqueos en el país impidieron que mi visa llegara a tiempo para poder realizar el viaje", expresó Moscoso en su comunicado.

El atleta reconoció que se trata de una noticia difícil de aceptar, aunque manifestó su confianza en que las circunstancias ocurren por alguna razón y aseguró que continuará trabajando para afrontar nuevos desafíos en el futuro.

Comunicado de Conrrado Moscoso.

Moscoso también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus patrocinadores, familiares, amigos y seguidores tanto en Bolivia como en Estados Unidos por el respaldo recibido durante la temporada del tour profesional de ráquetbol.

"Gracias por creer en mí, por su apoyo incondicional y por confiar en el trabajo que venimos realizando junto a todo mi equipo", señaló.

El raquetbolista dejó un mensaje de optimismo para sus seguidores, afirmando que esta situación no representa un final, sino una motivación adicional para seguir creciendo profesionalmente y regresar con más fuerza a las competencias.

Mira la programación en Red Uno Play