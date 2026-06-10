¿Crees que hackearon tu celular? Estas son las señales que no debes ignorar

Los celulares almacenan gran parte de nuestra vida personal: fotografías, conversaciones, contraseñas, cuentas bancarias y redes sociales. Por eso, cuando un dispositivo comienza a comportarse de forma extraña, muchos usuarios se preguntan si han sido víctimas de un hackeo.

Aunque no siempre es fácil detectarlo, existen varias señales que pueden alertarte de que alguien podría estar accediendo a tu información sin permiso.

Una de las primeras señales es el consumo inusual de batería. Si el teléfono se descarga mucho más rápido de lo normal, incluso cuando apenas se utiliza, podría haber aplicaciones maliciosas funcionando en segundo plano.

Otra alerta frecuente es el aumento inesperado del consumo de datos móviles. Algunos programas espía envían información constantemente a servidores externos, generando un gasto elevado de internet sin que el usuario lo note.

También debes prestar atención si el dispositivo se calienta excesivamente mientras está en reposo, si aparecen aplicaciones que nunca descargaste o si tus familiares y amigos reciben mensajes sospechosos enviados desde tu número.

Los códigos que pueden ayudarte a verificar tu línea

Existen códigos que permiten comprobar si las llamadas o mensajes están siendo desviados:

*#62#

Permite verificar si las llamadas, mensajes o datos se redirigen cuando el teléfono está apagado o fuera de cobertura.

*#21#

Muestra si existe un desvío activo de llamadas, mensajes o datos hacia otro número.

Si aparecen números desconocidos o configuraciones que no reconoces, es recomendable consultar con tu operador telefónico.

Otras señales de advertencia

• El celular funciona mucho más lento de lo habitual.

• Aparecen ventanas emergentes o publicidad invasiva constantemente.

• Se activan solos servicios como GPS, Wi-Fi o Bluetooth.

• Observas indicadores verdes o naranjas en pantalla cuando no estás utilizando la cámara o el micrófono.

¿Qué hacer si sospechas que tu celular fue hackeado?

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato:

Elimina aplicaciones sospechosas o desconocidas.

Realiza un análisis completo con un antivirus confiable.

Cambia las contraseñas de tus cuentas importantes.

Activa la verificación en dos pasos.

Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones.

Como última medida, realiza una restauración de fábrica tras respaldar tus archivos.

La prevención sigue siendo la mejor defensa. Evitar descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales y no abrir enlaces sospechosos puede reducir considerablemente el riesgo de sufrir un ataque informático.

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