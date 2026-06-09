¡El internet está rompiéndose en este momento! La NASA acaba de sacudir al mundo al presentar oficialmente a los cuatro astronautas que protagonizarán la histórica misión Artemis III en 2027. Este viaje no solo es el paso definitivo para que la humanidad vuelva a pisar el suelo lunar tras más de medio siglo (desde la misión Apolo 17), sino que viene con un giro que nadie vio venir: ¡Los astronautas irán vestidos por la marca de lujo italiana Prada!

Aquí te contamos todos los detalles de esta espectacular misión que tiene a varios países celebrando y a las redes sociales en llamas.

Una tripulación internacional con orgullo latino e italiano

El anuncio, realizado en el Centro Espacial Johnson en Houston, unió a mentes brillantes de diferentes rincones del planeta. ¡Conoce a los héroes de Artemis III!

Frank Rubio (Especialista de misión): El médico de aviación de origen salvadoreño que ya es un orgullo histórico para toda América Latina.

Luca Parmitano (Piloto): Representando a la Agencia Espacial Italiana, pondrá toda su experiencia al servicio de los mandos.

Randy Bresnik (Comandante): El excomandante de la Estación Espacial Internacional liderará esta ambiciosa travesía.

Andre Douglas (Especialista de misión): El ingeniero clave que completará este 'Dream Team' del espacio.

¿Por qué Artemis III tiene al mundo en vilo? (La carrera contra China)

Esta misión de dos semanas en la órbita terrestre será la prueba de fuego definitiva. El objetivo es claro: validar toda la tecnología antes del alunizaje humano en 2028 con Artemis IV. "Queremos hacerlo en la órbita terrestre antes de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente allí", explicó Jeremy Parsons, directivo de la agencia, según publica EFE.

La NASA no oculta sus intenciones. El plan es acelerar a fondo para "reducir los riesgos con el objetivo de que EE.UU. vuelva a la Luna antes que China". ¡La nueva carrera espacial está más viva que nunca!

Tensión en el evento: Elon Musk, Jeff Bezos y una explosión reciente

El evento juntó a los dos hombres más ricos del planeta (y rivales espaciales): Elon Musk (SpaceX) y Jeff Bezos (Blue Origin). La nave Orion de la NASA tendrá que acoplarse en el espacio con los módulos de prueba de ambas compañías privadas.

Sin embargo, la polémica se hizo presente: hace solo dos semanas, un cohete de Blue Origin explotó en Florida dejando graves daños. Aunque Parsons admitió que hay dudas sobre cómo afectará esto a los planes, la NASA mantiene "plena confianza" en el cohete New Glenn, mientras que los directivos de Bezos aseguraron que sus fábricas trabajan en turnos de 24 horas para cumplir con el plazo de 2027. ¡Pura adrenalina!

El toque 'Chic' del espacio: Alta costura debajo del traje espacial

Olvídate de la ropa espacial aburrida. Gracias a una colaboración exclusiva entre la NASA, Axiom Space y la casa de moda Prada, los astronautas llevarán prendas interiores de última generación diseñadas con tecnología de modelado 3D.

Soporte extremo: Cuentan con un sofisticado sistema de refrigeración líquida (tubos con agua fría) para soportar caminatas espaciales de hasta 8 horas.

Estilo puro: Manteniendo la identidad de la marca de lujo, las prendas lucirán en ambas mangas la icónica franja roja de la línea deportiva de Prada.

Esta prenda se probará primero en la EEI y en Artemis III, sirviendo de antesala para los trajes espaciales completos que Prada diseñó para el histórico alunizaje de 2028.

¡El futuro ya está aquí y viene con mucho estilo, rivalidades millonarias y orgullo internacional!

Con datos de EFE.

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