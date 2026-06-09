Starlink revela sus nuevas antenas: más delgadas, más rápidas y listas para cambiar tu Internet

Starlink, la firma de Internet satelital de Elon Musk, confirma la llegada de dos nuevos modelos de antenas de última generación, mucho más delgadas y ligeras que las versiones anteriores, y listas para distribución masiva en los próximos meses. La noticia se dio a conocer durante una charla publicada en la cuenta oficial de SpaceX en X, donde Musk también destacó el ambicioso plan de la compañía: multiplicar por 10 la cantidad de satélites desplegados y ampliar significativamente el ancho de banda disponible para los usuarios.

Dos nuevas antenas, más potentes y compactas

Los nuevos dispositivos fueron mencionados en recientes actualizaciones del firmware de Starlink, pero hasta ayer no se había confirmado su desarrollo ni sus características. Aunque aún no se reveló el precio ni todos los detalles técnicos, se destaca su diseño más delgado y ligero, pensado para mejorar la experiencia de conexión en cualquier rincón del mundo.

Elon Musk durante la presentación de los nuevos modelos de receptores para el servicio de internet satelital Starlink..

¿Una antena con batería integrada?

Según indicios de las actualizaciones de mayo, uno de los modelos podría incluir batería integrada, lo que permitiría su funcionamiento incluso sin suministro eléctrico, un avance clave para servicios de emergencia y zonas remotas. Musk no confirmó explícitamente este modelo, por lo que podría estar destinado a clientes corporativos o de uso específico.

Producción masiva y expansión global

El CEO de SpaceX confirmó que Starlink ya está fabricando en masa las nuevas antenas, con la expectativa de que “probablemente habrá cientos de millones de terminales en funcionamiento” en los próximos meses. Este movimiento refuerza la posición de Starlink frente a operadores de fibra tradicionales y marca un nuevo paso hacia la conectividad global.

Con esta actualización, Starlink no solo mejora la velocidad y cobertura de su servicio, sino que demuestra que continúa innovando y expandiendo su infraestructura, preparándose para atender una creciente demanda mundial mientras Musk finaliza los preparativos de la histórica salida a bolsa de SpaceX, prevista para el próximo viernes.

Con información de ADSLZone

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