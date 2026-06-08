WhatsApp prepara cambios: así funcionará el nuevo sistema para ocultar chats archivados y bloqueados

WhatsApp trabaja en una nueva actualización que cambiará la forma en que los usuarios organizan y esconden sus conversaciones, incorporando filtros más avanzados para los chats archivados y bloqueados. Así lo informó el portal Todo Noticias (TN), a partir de reportes especializados en la plataforma.

La novedad forma parte de una serie de ajustes en la interfaz del mensajero, que ya había estrenado recientemente un rediseño de la pestaña “Chats”. Con este cambio previo, la aplicación permitió a los usuarios de iOS y Android personalizar qué conversaciones se muestran primero, priorizando las más importantes o frecuentes y reduciendo el desorden visual en la pantalla principal.

Qué cambiará en los chats archivados

Actualmente, los chats archivados aparecen en una sección fija en la parte superior de la pantalla principal. Sin embargo, WhatsApp planea eliminar ese acceso directo y reemplazarlo por un filtro específico dentro de la pestaña de chats.

Esto permitirá que los usuarios encuentren las conversaciones archivadas de manera más ordenada, integrándolas al sistema general de categorías o listas personalizadas.

Foto: WABetaInfo

Un nuevo filtro para chats bloqueados

Otra de las funciones en desarrollo es un filtro exclusivo para los chats bloqueados, es decir, aquellos protegidos mediante código, huella digital o reconocimiento facial.

De acuerdo con la información difundida, este apartado funcionará de forma similar al resto de listas organizadas, pero con un nivel extra de seguridad: será necesario autenticarse con el sistema del dispositivo (Face ID, Touch ID o contraseña) para acceder a esos chats.

Este cambio busca que “los chats bloqueados funcionen como las demás listas organizadas dentro de la pestaña Chats”, manteniendo la privacidad como prioridad.

Más organización dentro de WhatsApp

Con estas mejoras, la aplicación busca simplificar la navegación y permitir que cada usuario configure mejor su experiencia. Además, dentro de la misma pestaña también será posible gestionar filtros como el de “Estados” y otros accesos personalizados.

Cuándo llegaría la actualización

Por el momento, las funciones están en fase de desarrollo interno en iOS y aún no están disponibles ni siquiera para los usuarios beta, según el sitio especializado WABetaInfo.

Como suele ocurrir, primero se espera que la actualización llegue a testers y luego a nivel global. Meta, empresa propietaria de Meta Platforms y de WhatsApp, todavía no confirmó una fecha oficial de lanzamiento.

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