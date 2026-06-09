Aguirre aclara que la Guardia Departamental no reemplazará a la Policía

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó que el proyecto de ley de creación de la Guardia Departamental constituye un paso importante para fortalecer la capacidad autonómica del departamento y contribuir a las tareas de seguridad ciudadana.

“La Guardia Departamental no va a suplir el trabajo que efectúa la Policía, pero sí va a coadyuvar a la garantía del orden, de la seguridad y de la convivencia pacífica en nuestro departamento”, manifestó la autoridad.

Aguirre aclaró que la nueva instancia no será una gendarmería ni una fuerza policial, sino una unidad operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.

“La Guardia Departamental estará conformada por ciudadanos que ejercerán una función pública. La reglamentación de este proyecto de ley y los debates que se realizarán en la Asamblea Legislativa Departamental van a permitir definir los pormenores”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, informó que este martes comenzará el tratamiento del Proyecto de Ley Autonómica de Creación de la Guardia Cruceña de Protección Ambiental y Territorial, Prevención de Desastres y Defensa del Territorio.

La autoridad señaló que se trata de una norma breve, por lo que prevé que pueda ser aprobada la próxima semana, una vez concluido el análisis legislativo y la correspondiente sanción por parte de la ALD.

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