Pacientes renales denuncian reducción de horas de diálisis por falta de insumos debido a bloqueos

Los pacientes renales de Cochabamba declararon estado de emergencia ante la escasez de insumos médicos provocada por los bloqueos y las deudas acumuladas en el sistema de salud, una situación que obligó a reducir el tiempo de los tratamientos de diálisis y que pone en riesgo la atención de al menos 1.500 personas en el departamento.

Fernando Ramírez, presidente de los pacientes renales del Hospital Viedma, denunció que la falta de suministros obligó a recortar las sesiones de diálisis de cuatro a tres horas para intentar prolongar la disponibilidad de materiales esenciales.

“Estamos en estado de emergencia. Los pacientes renales del Hospital Viedma estamos sin suministros médicos. Hemos acudido a todas las instancias de salud, pero no hemos recibido soluciones”, afirmó.

Explicó que las soluciones ácidas, fisiológicas y otros insumos indispensables para los tratamientos llegan habitualmente desde Santa Cruz, pero los bloqueos han impedido el abastecimiento regular.

“El paciente normalmente se dializa cuatro horas, pero ahora solo recibe tres horas de tratamiento porque no tenemos suministros”, señaló.

Alertan sobre riesgo para la salud

Los pacientes advirtieron que la reducción de las sesiones puede afectar gravemente su estado de salud y aumentar los riesgos asociados a la insuficiencia renal.

Ramírez cuestionó además la falta de respuesta de las autoridades departamentales y nacionales. Indicó que incluso una comisión de pacientes acudió a la Gobernación para exponer la problemática, sin obtener una solución inmediata.

“¿Cómo se puede jugar de esa manera con la vida de los pacientes?”, reclamó.

Problema afecta a varios centros de diálisis

El representante de los pacientes del centro María Esperanza, Alex Morato, confirmó que la escasez de insumos también afecta a otros establecimientos de atención renal.

“Realmente se ha recortado el tiempo de diálisis porque no tenemos insumos. Nos dicen que los suministros están en camino, atrapados en los bloqueos”, afirmó.

Morato advirtió que los pacientes evalúan iniciar medidas de presión si no se resuelve el problema en los próximos días.

“Si no hay una solución, vamos a declararnos en huelga de hambre. Hacer diálisis menos tiempo pone en riesgo nuestras vidas”, sostuvo.

Deudas agravan la crisis

Los representantes de los pacientes señalaron que la situación no solo está relacionada con los bloqueos, sino también con retrasos en los pagos a los centros de salud que prestan servicios a través del Sistema Único de Salud (SUS).

Según denunciaron, existen deudas acumuladas desde diciembre que dificultan la compra de insumos, equipos y medicamentos necesarios para la atención de personas con enfermedades renales.

Además, explicaron que los recursos asignados para la atención de enfermedades crónicas resultan insuficientes frente al crecimiento de la demanda. Indicaron que el Hospital Viedma requiere alrededor de 27 millones de bolivianos para la atención de estas patologías, pero recibe cerca de 12 millones.

Piden puente aéreo para medicamentos

Los pacientes también expresaron preocupación por el incremento del precio de los alimentos, ya que muchas personas con enfermedad renal deben cumplir dietas estrictas que se han vuelto más difíciles de sostener.

Ante la emergencia, exhortaron a las autoridades nacionales y departamentales a habilitar un puente aéreo para garantizar el ingreso de medicamentos e insumos médicos a Cochabamba y evitar que la situación continúe agravándose.

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