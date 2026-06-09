Suspenden los viajes desde la Terminal de La Paz por bloqueos en carreteras

La Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz anunció este martes la suspensión de todas las salidas de buses interdepartamentales e internacionales debido a la persistencia de los bloqueos y a la falta de condiciones de transitabilidad en las carreteras del país.

Mediante un comunicado oficial emitido este 9 de junio, la administración de la terminal informó que la medida fue asumida con el objetivo de resguardar la seguridad de los pasajeros ante los conflictos que continúan afectando la circulación vehicular en distintas rutas nacionales.

“Debido a la persistencia de los bloqueos y la falta de condiciones de transitabilidad en las carreteras del país, hoy no se realizarán salidas de buses interdepartamentales ni internacionales”, señala el comunicado.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de los servicios.

40 días de bloqueos en La Paz

La suspensión se produce en medio de más de 40 días de conflictos y bloqueos en diferentes regiones del país, situación que ha generado dificultades en el transporte, el abastecimiento de productos y el suministro de combustibles.

Desde la Terminal de Buses agradecieron la comprensión de la población y señalaron que continuarán evaluando las condiciones de las carreteras antes de autorizar nuevamente las salidas de los servicios de transporte terrestre.

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