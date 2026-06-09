Oficina de la Primera Dama gestiona más de 10 toneladas de alimentos para La Paz y El Alto

El Despacho de Gestión Social de la Oficina de la Primera Dama de la Nación, Bibi Urquidi, recibió este lunes más de 10 toneladas de alimentos de primera necesidad. Esta importante donación es el resultado de un ejemplar esfuerzo conjunto y de las valiosas colaboraciones estratégicas impulsadas desde los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba para mitigar el impacto de las recientes dificultades de abastecimiento en la ciudad de La Paz y El Alto.

La asistencia humanitaria fue canalizada a través de la campaña nacional “Una Bolivia, un Corazón”, logrando acopiar productos esenciales como arroz, azúcar, aceite, fideos, harina, leche en polvo y conservas. Gracias a este esfuerzo coordinado, estos insumos fortalecerán de manera inmediata la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables, así como de quienes residen en hogares de acogida, hogares de adultos mayores y asociaciones de personas con discapacidad.

Colaboración nacional

Este despliegue solidario de gran alcance destaca de manera muy especial por las alianzas y colaboraciones clave de líderes regionales e institucionales que sumaron activamente sus fuerzas a la convocatoria de la Primera Dama:

En Santa Cruz: Se resalta la valiosa colaboración y el liderazgo de Patricia Parada, Primera Dama del departamento, quien movilizó el espíritu solidario de la región oriental para hacer posible este significativo aporte.

Foto: Alimentos son trasladados por conscriptos para su próxima distribución. Oficina de Gestión Social.

En Cochabamba: Fue fundamental la respuesta institucional y el compromiso social de ENDE Corporación, una labor articulada a la cabeza de Mario Larrain, demostrando el gran impacto que se alcanza cuando las empresas estratégicas se unen por el bienestar común.

"Este aporte es el reflejo de una Bolivia unida que no deja solos a sus sectores más vulnerables. Lograr reunir estas más de 10 toneladas es el fruto de un esfuerzo conjunto maravilloso. Agradecemos profundamente la empatía de Patricia Parada en Santa Cruz, el compromiso de Mario Larrain al frente de ENDE en Cochabamba, y el gran corazón de cada ciudadano e institución que se unió a nosotros para cuidar de quienes más lo necesitan", destacó la Primera Dama, Bibi Urquidi.

Distribución a familias

La distribución de los alimentos se ejecutará de manera inmediata y transparente durante los próximos días, priorizando los hogares de acogida y asistencia social que registran mayores necesidades de atención.

Foto: Alimentos son trasladados por conscriptos para su próxima distribución. Oficina de Gestión Social.

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