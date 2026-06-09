Panificadores alertan escasez de insumos y riesgo para la producción de pan en La Paz

La producción de pan en la ciudad de La Paz comenzó a verse afectada por la falta de insumos esenciales y el incremento de sus costos, situación que genera preocupación entre comerciantes y consumidores en medio de los bloqueos que persisten en distintas carreteras del país.

Escasez de insumos

Vendedoras y productoras de pan señalaron que la escasez de harina, levadura y manteca está reduciendo gradualmente la elaboración diaria del producto, considerado uno de los principales alimentos de la canasta familiar.

“Se ha disminuido por falta de levadura y no están haciendo llegar levadura ni harina”, explicó una comerciante.

Según el sector, los bloqueos están dificultando el transporte de mercadería hacia los mercados paceños, provocando problemas de abastecimiento y un incremento sostenido en los costos de producción.

La situación también impacta en el precio de los insumos. Los comerciantes señalaron que la manteca y la harina registraron incrementos importantes durante las últimas semanas, lo que reduce los márgenes de ganancia de los productores.

Se acaban los ingredientes

Ante este panorama, algunos panificadores advierten que la producción podría mantenerse únicamente durante los próximos días mientras duren las reservas disponibles.

“Yo creo que hasta esta semana más se da, porque está llegando harina, pero con un precio elevado”, indicó una productora.

Advierten incremento en el precio del pan

Pese al incremento en los costos, las comerciantes aseguraron que el precio del pan se mantendrá en Bs 0,80 mientras existan existencias de harina adquiridas anteriormente.

“Los que nos hemos apuntado la harina vamos a mantener el precio de 80 centavos; después ya no va a convenir producir a ese precio”, señalaron.

El sector expresó su preocupación por el abastecimiento futuro y advirtió que, de mantenerse las dificultades en el transporte de insumos, podrían registrarse mayores problemas en la producción y comercialización del pan durante las próximas semanas.

Mira la programación en Red Uno Play