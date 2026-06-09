“Nadie se acuerda de nosotros”: transportistas llevan 40 días varados en Desaguadero

Transportistas bolivianos que permanecen varados en la ruta hacia Desaguadero denunciaron que atraviesan una situación crítica luego de permanecer cerca de 40 días afectados por los bloqueos, sin poder continuar sus recorridos ni retornar a sus hogares.

Transportistas sobreviven diariamente

Tomás Flores, dirigente y transportista del sector, afirmó que cientos de conductores sobreviven gracias a la ayuda solidaria de ciudadanos e instituciones del lado peruano, ante la falta de asistencia de autoridades nacionales.

“Estamos muchos días pasando inclemencias del tiempo, pasando peripecias. Tenemos compañeros con enfermedades como diabetes y no encontramos medicamentos. Lastimosamente nuestras autoridades se han olvidado de nosotros”, señaló.

Según explicó, varios conductores han tenido que abandonar temporalmente sus camiones para trasladarse a pie hasta La Paz en busca de medicamentos, recursos económicos o apoyo para sus familias.

Flores indicó que la alimentación también se ha convertido en un problema. Señaló que, en muchos casos, los transportistas logran acceder a una sola comida al día gracias a ollas comunes organizadas por vecinos, iglesias evangélicas y comerciantes de Desaguadero.

A la situación económica se suma la inseguridad. Los transportistas denunciaron robos de repuestos, módulos electrónicos y computadoras de los vehículos pesados durante las noches, aprovechando la prolongada permanencia de los camiones en carretera.

“Los camiones modernos tienen módulos y computadoras. Eso es lo que están robando. Tratamos de cuidarnos entre nosotros, pero muchos compañeros ya no están porque tuvieron que irse a buscar recursos”, explicó.

Salud mental y emocional en riesgo

El dirigente aseguró además que el estrés y el desgaste emocional se han convertido en uno de los principales problemas para los conductores.

“Lo más difícil es sobrellevar el estrés. Nosotros ya estamos muy estresados y nadie valora el sacrificio del camionero”, lamentó.

No existen rutas alternas

Los transportistas también señalaron que no pueden utilizar rutas alternas debido a que el transporte internacional debe cumplir con trayectos establecidos por documentación aduanera y hojas de ruta autorizadas.

Flores afirmó que hasta el momento no recibieron asistencia directa de representantes del sector ni de autoridades gubernamentales, por lo que reiteró el pedido de ayuda humanitaria y atención urgente para los conductores que continúan atrapados en la frontera.

“Nosotros abandonamos a nuestras familias para trabajar por el país y ahora nadie se acuerda de nosotros. Ya no tenemos recursos ni siquiera para pagar peajes cuando se levanten los bloqueos”, sostuvo.

Los transportistas esperan que las autoridades atiendan sus demandas y faciliten soluciones que permitan restablecer la circulación en las carreteras, además de brindar apoyo a quienes permanecen varados desde hace más de un mes.

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