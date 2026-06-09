Tras promulgación de Ley de Estados de Excepción, dirigentes del Trópico anuncian toma de cuarteles

La tensión en el trópico de Cochabamba escaló nuevamente luego de que dirigentes de la Federación Chimoré anunciaran una vigilia y la “toma” de cuarteles militares y unidades policiales asentadas en esa región del país, en rechazo a la recientemente promulgada Ley de Regulación de Estados de Excepción.

La determinación fue asumida durante una reunión de organizaciones cocaleras, cuyos representantes expresaron su rechazo a la norma impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Los dirigentes consideran que la ley podría ser utilizada para restringir derechos y fortalecer la intervención estatal en escenarios de conflictividad social.

En un video difundido por redes sociales y medios locales, un representante de la Federación Chimoré informó que las 15 centrales de la organización, junto a pobladores de la región, acordaron ingresar en estado de vigilia y movilización.

“Se ha determinado entrar en vigilia y tomar las instituciones militares que tenemos acá en el municipio de Chimoré, como cuarteles y otras dependencias. Esta ley es una amenaza para el pueblo movilizado y para las organizaciones sociales”, manifestó.

El dirigente sostuvo que existe preocupación entre las bases por la aplicación de la nueva normativa y advirtió que la población del trópico responderá ante cualquier intervención de las fuerzas del orden en los puntos de bloqueo.

Asimismo, aseguró que las acciones previstas serán desarrolladas de "manera pacífica" y mediante vigilias en instalaciones estatales. “En el Trópico respetamos las instituciones, pero esta ley ya no da garantías y genera desconfianza en el pueblo”, afirmó.

El anuncio se produce horas después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que establece un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía en situaciones de emergencia que afecten el orden constitucional, la seguridad ciudadana y la libre circulación.

La promulgación de la ley ocurre en medio de una prolongada crisis social marcada por más de un mes de bloqueos de carreteras impulsados por sectores sindicales y campesinos que exigen la renuncia del mandatario. Las movilizaciones han provocado desabastecimiento en varias regiones del país y, según reportes oficiales, dejaron al menos diez personas fallecidas.

En este contexto, los dirigentes cocaleros consideran que la nueva legislación podría ser utilizada para reforzar las acciones de control y desbloqueo en las carreteras, motivo por el cual anunciaron medidas de presión en el Trópico de Cochabamba.

Hasta el momento, el Gobierno no emitió una respuesta oficial al anuncio realizado por la Federación Chimoré. Entretanto, la advertencia de una eventual ocupación de instalaciones militares y policiales añade un nuevo elemento de tensión al conflicto que atraviesa el país.



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