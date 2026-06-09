Cochabamba continúa aislada: conozca los puntos de bloqueo que siguen activos

Tras 23 días de bloqueos, Cochabamba continúa aislada hacia el occidente, oriente y sur del país. Aunque la Policía logró evitar la instalación de nuevos puntos de bloqueo en la carretera al occidente, varias rutas estratégicas del departamento permanecen interrumpidas, según el reporte de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

Uno de los puntos donde se mantiene vigilancia permanente es el puente Khora, en el municipio de Vinto. En este sector, efectivos policiales continúan con el resguardo para impedir que grupos movilizados vuelvan a bloquear la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.

La ruta se encuentra expedita luego de que las fuerzas del orden dispersaron a los manifestantes que intentaron instalar un punto de bloqueo.

Durante los enfrentamientos registrados el lunes fueron aprehendidas más de 30 personas, quienes fueron trasladadas a dependencias policiales. El operativo contó además con el apoyo de vecinos de Vinto, que respaldaron las acciones para restablecer la circulación vehicular en esta vía considerada fundamental para el transporte nacional.

Bloqueo parcial en Uspha Uspha

Entretanto, en la avenida Petrolera, en la zona de Uspha Uspha, se mantiene un bloqueo en uno de los carriles. A diferencia de la jornada anterior, este martes solo permanece un reducido grupo de manifestantes en el lugar.

La medida de presión se instaló luego de una marcha que llegó al sector el lunes. La vía conecta a la ciudad de Cochabamba con municipios del Valle Alto, por lo que el tránsito circula con restricciones parciales.

Puntos de bloqueo que siguen activos

De acuerdo con el informe de Tránsito, continúan los bloqueos en varias rutas del departamento:

Carretera Nueva al Oriente

Sectores de Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi.

Puente Ichilo, donde persiste la vigilia de pobladores.

Sector de Yapacaní, lo que mantiene suspendidas las salidas hacia Santa Cruz.

Carretera Antigua al Oriente

Bloqueos en Epizana y Cruce Pocona.

Ruta al Occidente

Persisten bloqueos en las localidades de Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, afectando la conexión con La Paz.

También continúan los cortes en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi, en la ruta hacia Oruro.

Ruta al Sur

Se mantiene un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, lo que dificulta la circulación hacia Sucre y otras regiones del sur del país.

Impacto en la economía y la infraestructura

Los bloqueos no solo mantienen restringido el tránsito de pasajeros y carga, sino que también están provocando daños en la infraestructura vial, paralizando proyectos carreteros y afectando la recaudación destinada al mantenimiento de caminos. Mientras tanto, la Policía mantiene operativos y vigilancia en los principales puntos conflictivos para evitar nuevas interrupciones en las carreteras del departamento.

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