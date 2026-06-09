Bloqueos frenan la llegada de 56 mil vacunas contra la influenza y suspenden vacunación en colegios de Cochabamba

Los conflictos sociales y los bloqueos de carreteras que golpean a la región ya están provocando severas consecuencias en el sistema de salud pública. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba se declaró en estado de preocupación ante la imposibilidad de recibir un importante lote de aproximadamente 56 mil dosis de vacunas contra la influenza, las cuales se encuentran varadas sin poder ingresar al departamento.

Escasez frena la campaña en unidades educativas

Esta alarmante falta de dosis, que debían ser enviadas por el Ministerio de Salud, ha paralizado por completo la planificación de las brigadas médicas, afectando de manera directa a la población estudiantil. El desabastecimiento impide el inicio de la campaña de vacunación intensiva que se tenía programada coordinar dentro de las unidades educativas del departamento.

Isabel Quispe, responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), detalló la gravedad de la situación actual:

"Tenemos dificultades con el tema de la llegada de las vacunas contra la influenza, más que todo la influenza adulta, que por el tema de los conflictos no hemos podido ser abastecidos. Son aproximadamente 56 mil dosis que estarían pendientes para completar y hacer seguimiento al esquema de vacunación", indicó la autoridad.

Quispe añadió que esta situación "está dificultando también la coordinación con las unidades educativas para ingresar con la vacunación", un sector considerado clave para frenar el avance de la enfermedad con la llegada de las bajas temperaturas.

Resto del esquema de vacunación está garantizado

Pese a la crítica situación con las dosis para la influenza, desde el PAI llevaron tranquilidad a la población respecto a otras patologías. Las autoridades sanitarias aseguraron que el desabastecimiento es exclusivo de la vacuna contra la influenza.

Esquema Regular: El Sedes garantiza al 100% la disponibilidad del resto de los inmunizantes.

Centros de Salud: Todas las demás vacunas del calendario oficial se encuentran disponibles y con stock asegurado en los diferentes establecimientos de salud del departamento.

Se espera que las vías de transporte se liberen en las próximas horas para poder recibir el cargamento y reprogramar de manera urgente el calendario de vacunación en las escuelas cochabambinas.

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