Sector avícola de Mairana remata el kilo de pollo a Bs. 5 por bloqueos en rutas al interior del país

El municipio de Mairana enfrenta una situación crítica debido a que los bloqueos de carreteras impiden el libre tránsito y comercialización de sus productos. Ante la imposibilidad de trasladar los animales hacia sus destinos habituales, los productores se han visto obligados a rematar el kilo de pollo a tan solo 5 bolivianos, un precio que se sitúa drásticamente por debajo de los costos reales de producción.

Pérdidas extremas en el sector

“Estamos atravesando una dura realidad del sector avícola, pero ya llega un momento que verdaderamente estos animales tienen que salir al mercado”, lamentó una productora local afectada por la situación.

Esta saturación forzada ha obligado a desviar toda la carga hacia Santa Cruz, saturando el mercado local y agravando las pérdidas financieras del sector cada día que pasa, según indica la productora.

Clamor por intervención estatal

“Nuestros mercados están en La Paz y Cochabamba, todos estamos llevando a Santa Cruz, el kilo está a Bs. 5. Pedimos mano dura, no tenemos nada que ver con estos problemas políticos, el área productiva es el más afectado”, sentenció.

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