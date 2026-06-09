ALD denuncia por alzamiento armado y terrorismo tras hechos en San Julián

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, a raíz de los enfrentamientos registrados el pasado sábado en el municipio de San Julián, donde varios efectivos policiales resultaron heridos por impactos de bala.

Álvarez señaló que los hechos evidencian la presencia de grupos organizados y armados que, según afirmó, actúan al margen de la ley y ponen en riesgo la seguridad de la población y la estabilidad del Estado.

“Han estado cubiertos como criminales, prácticamente encapuchados, y esto no se puede seguir permitiendo en un Estado que funciona como Estado de Derecho”, manifestó la autoridad al momento de formalizar la denuncia.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental sostuvo que el objetivo es que se lleve adelante una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

“Lo que queremos es que se llegue a una investigación y que estos grupos irregulares paramilitares no estén dentro de un territorio donde prácticamente vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó.

Asimismo, indicó que los delitos denunciados fueron tipificados en función de los hechos ocurridos durante la jornada de violencia en San Julián y de los informes que confirmaron que varios policías fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego.

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