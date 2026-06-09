Gerente de Logística de YPFB se abstiene de declarar tras ser aprehendido por el caso de la gasolina desestabilizada

El exgerente de logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Eddy Torrico, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio y se abstuvo de declarar ante la Unidad Anticorrupción tras ser aprehendido en Santa Cruz. La defensa legal del investigado confirmó que esta postura se mantendrá temporalmente hasta que la autoridad jurisdiccional fije la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares.

Acusaciones por el combustible

El Ministerio Público investiga la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la administración del carburante estatal. De acuerdo con las investigaciones, las anomalías se perpetraron de manera directa durante el ejercicio de sus funciones específicas en la cadena de distribución petrolera.

"Estamos frente a una situación jurídica en el que el denunciado ha guardado silencio de momento, en cuanto se lleve a cabo una audiencia", explicó su abogado defensor, Ricardo Revollo.

Ampliación de las detenciones

Por su parte, el fiscal asignado al caso, David Tórrez, informó que también se ejecutó una orden de aprehensión contra el responsable de la gerencia de comercialización de la estatal. Las autoridades fiscales argumentan que se han colectado suficientes elementos indiciarios que involucran a ambos altos funcionarios en la adquisición y comercialización de la denominada gasolina de calidad deficiente.

La comisión de fiscales a cargo del control estratégico del proceso penal se reunirá para redactar y formalizar la resolución de imputación. En este documento jurídico se detallarán los riesgos procesales identificados y se establecerá la solicitud formal de las medidas cautelares para los dos ejecutivos.

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