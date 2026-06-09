Le robaron el aro y la llanta mientras hacía fila por gasolina

Conductores denuncian saqueo de llantas y días enteros de espera; familias y trabajadores viven en la calle mientras esperan abastecimiento.

La escasez de combustible en La Paz ha generado largas filas que obligan a los conductores a permanecer días enteros en los surtidores, con riesgo de robos y afectación a sus vehículos. Las alertas circulan en WhatsApp y cadenas vecinales, recomendando no dejar los autos desatendidos durante la noche.

Uno de los afectados, Martín Delgado, relató que tras dejar su vehículo en la fila de Chasquipampa, regresó y encontró su llanta robada.

“Anoche me fui a descansar y a la mañana me avisaron que ya me habían sacado la llanta. Pensé que era broma, pero no, realmente la habían robado”, indicó Delgado.

Días de espera

Los conductores aseguran que la situación genera incertidumbre, cansancio y estrés, y que algunos incluso traen a sus hijos para que puedan tomar clases virtuales mientras ellos permanecen en la fila.

“Ya vivimos prácticamente en la calle, muchos no llegamos a nuestros domicilios. La semana se carga una sola vez y ya no trabajamos normalmente”, señaló otro conductor.

Largas filas

La problemática no se limita a un solo punto: los surtidores de La Paz, avenida Entre Ríos y otros sectores reportan protestas y largas colas, donde los usuarios esperan varios días para poder llenar sus tanques.

“Entre el frío, el cansancio y la falta de respuestas, los afectados exigen una solución que les permita volver a sus actividades sin tener que pasar días enteros en las filas”, agregó un conductor.

La situación evidencia el impacto de la escasez de combustible en la vida diaria, afectando tanto a trabajadores como a familias, y la necesidad urgente de medidas que garanticen abastecimiento seguro y libre tránsito.

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