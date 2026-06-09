Un trágico accidente se registró en el cuarto anillo, entre las avenidas Cumavi y Tres Pasos al Frente, donde un hombre de 28 años perdió la vida tras ser aplastado por dos placas de vidrio que eran transportadas en un vehículo de una empresa vidriera.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió cuando el motorizado realizaba una maniobra de retorno. En ese momento, el caballete que sostenía las placas de vidrio cedió debido al peso de la carga, provocando que los vidrios cayeran sobre la víctima.

"Se ha registrado un hecho lamentable de accidente de tránsito. Un vehículo correspondiente a una agencia de vidrios se encontraba trasladando placas de vidrio y, al realizar una maniobra de retorno, el peso de las mismas ocasionó que cediera el caballete que las sostenía, cayendo sobre la humanidad de una persona", informó el coronel Gómez.

La autoridad policial explicó que la estructura que sujetaba la carga no resistió el peso de las placas, generando el fatal desenlace.

"Por el mismo peso de las placas se ha ocasionado que el caballete ceda y que las placas de vidrio cayeran. Era una persona de sexo masculino de 28 años de edad", agregó.

Personal de Tránsito se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del accidente. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

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