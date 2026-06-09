Policía descarta volver a San Julián mientras no existan garantías

La presencia policial en el municipio de San Julián continúa suspendida luego de los enfrentamientos registrados en la zona el pasado fin de semana, que derivaron en ataques y saqueos a dependencias de la Policía.

El subcomandante general de la Policía, Juan Peña, denunció que grupos de personas ingresaron a las instalaciones policiales y provocaron daños materiales, además de sustraer algunos objetos.

Según la autoridad, tanto la Estación Policial Integral (EPI) como una unidad de la Policía Caminera fueron afectadas durante los hechos de violencia.

Peña señaló que actualmente no existen las condiciones de seguridad necesarias para que los efectivos retornen a cumplir funciones en el municipio, debido al riesgo que representa la situación para el personal policial.

“Lamentablemente en este momento no existen las garantías para que el servidor público policial pueda ejercer sus funciones”, manifestó la autoridad, al explicar que varias áreas de las dependencias policiales fueron dañadas e incluso algunas terminaron incendiadas.

El subcomandante indicó que la Policía espera que se restablezca el orden en San Julián para reanudar sus labores de resguardo y atención a la ciudadanía, en cumplimiento de su misión constitucional de brindar seguridad y tranquilidad a la población.

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