Policía Boliviana reporta 150 bloqueos en seis departamentos

En el día 26 de bloqueos en el País la Policía Boliviana reportó este martes 150 puntos de bloqueo a nivel nacional, provocando una crisis de transitabilidad que afecta a diferentes rutas del país y complica el traslado de alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y otros insumos esenciales.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que los bloqueos no solo perjudican a los departamentos donde se encuentran instalados, sino también a otras regiones que dependen de las rutas troncales para el transporte y abastecimiento.

“Tenemos 150 puntos de bloqueo a nivel nacional. En los departamentos donde no tenemos bloqueo son Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pero cualquier bloqueo en alguna ruta troncal afecta a diferentes departamentos. Así en el departamento no haya bloqueo, igual les afecta”, señaló Sokol.

Policía pide mayor humanidad

La autoridad policial indicó que en algunas regiones se permitió el paso temporal de productos esenciales. Mencionó el caso de San Julián, en Santa Cruz, donde los movilizados habilitaron el tránsito por algunas horas para medicamentos, alimentos y oxígeno.

Sokol pidió que este tipo de acciones se repliquen en otros puntos de bloqueo, tomando en cuenta el impacto directo sobre la población más vulnerable.

“Exhortarles a que eso se replique en otros puntos de bloqueo. Seamos más humanitarios, pensemos en la gente que está siendo afectada, que es la más pobre, la más desvalida”, manifestó el comandante.

El jefe policial también advirtió que algunos sectores estarían reinstalando bloqueos en rutas que habían sido liberadas temporalmente, lo que vuelve a complicar la circulación vehicular y el abastecimiento hacia varias regiones del país.

ABC reporta 64 bloqueos en seis departamentos

Como complemento al informe policial, el reporte de transitabilidad en tiempo real de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró durante la tarde de este martes 64 puntos de bloqueo instalados en seis departamentos.

Según ese reporte, La Paz es el departamento más afectado, seguido de Oruro y Cochabamba, donde se concentran varias interrupciones en carreteras nacionales. Los únicos departamentos que figuran sin bloqueos en el sistema de la ABC son Beni, Pando y Chuquisaca.

La diferencia entre ambos reportes responde a que la Policía contabiliza los puntos de bloqueo a nivel nacional desde su despliegue operativo, mientras que la ABC refleja el estado de transitabilidad de la red vial fundamental mediante su sistema en línea.

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