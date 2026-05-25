Crisis en Miraflores: comedores cierran por falta de alimentos tras bloqueos

Tras 24 días de bloqueos, el desabastecimiento de productos básicos y el incremento de los precios golpean la economía de los sectores más vulnerables de La Paz. Este domingo, los comedores del mercado Miraflores cerraron sus puertas ante la imposibilidad de preparar almuerzos y platos especiales, afectando a cientos de vecinos que dependen de estos servicios.

“Es porque falta verdura, falta carne; tan cara la carne, la verdura también igual está… todo vacío”, aseguró una de las vendedoras, quien explicó que los productos que debían llegar desde otros puntos no han arribado, obligando a suspender la atención.

Menús variados

Las caseras intentaron estirar la cantidad de alimentos disponibles preparando menús alternativos, pero la escasez obligó al cierre temporal del local. Los letreros de puertas cerradas reflejan la crisis que atraviesan estas trabajadoras.

La situación ha generado preocupación entre amas de casa y vecinos del sector, quienes denunciaron que el aumento constante de precios dificulta la alimentación diaria.

“Doctora, me ha dicho que coma cinco o seis veces; yo le dije: ‘¿Qué voy a comer si no hay nada?’ Complicado, ¿hasta cuándo, Dios mío?”, relató una usuaria afectada por la falta de insumos.

Piden cuarto intermedio

Ante esta crisis, los vecinos hicieron un llamado a los bloqueadores para cesar sus medidas y pidieron al Gobierno garantizar el abastecimiento de productos esenciales. “Creo que el pueblo debe salir con nuestras ollas y nuestros hijos de una vez; no podemos seguir así”, indicó otra residente del área.

El desabastecimiento en Miraflores evidencia la presión que los bloqueos ejercen sobre la economía local, afectando no solo a los comerciantes, sino también a los sectores más necesitados que dependen de los mercados y comedores para su alimentación diaria.

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