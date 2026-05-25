Este domingo, la Cumbre de La Paz amaneció cubierta por una densa capa de nieve y hielo, lo que redujo la visibilidad y la fricción del asfalto, complicando la circulación de vehículos públicos y particulares hacia los Yungas. Ante esta situación, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó un plan de alerta preventiva y monitoreo en toda la ruta.

“El personal técnico de la ABC y las microempresas de conservación vial están desplegados en puntos estratégicos para evaluar la calzada, señalizar preventivamente y coordinar con la Policía el flujo vehicular”, informó la institución.

Recomendaciones

La ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda recomendaron a conductores de transporte pesado y liviano encender luces antiniebla, reducir velocidad, respetar carriles y acatar informes técnicos, priorizando la seguridad y la vida de los pasajeros.

Hasta cuando durará el frío

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señaló que las nevadas en la Cumbre continuarán hasta el martes o miércoles, afectando las cabeceras de cuenca, el altiplano y la cordillera oriental del departamento de La Paz. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 y 4 °C, y las máximas entre 12 y 15 °C.

“Se recomienda a la población abrigarse y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, ya que se prevé un nuevo frente frío el lunes que retrasará la normalización de las temperaturas hasta el jueves”, indicó Diego Perales, pronosticador de Senamhi.

Pese a las condiciones climáticas adversas, la ABC confirmó que la transitabilidad en la Cumbre se mantienen normal, mientras que se mantiene la alerta preventiva y la coordinación con autoridades locales para garantizar el tránsito seguro de vehículos hacia los Yungas.

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