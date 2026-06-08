Gobernación desplegó ambulancias y personal en operativo de San Julián

El vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp, afirmó que la institución departamental colaboró en el operativo de desbloqueo realizado el fin de semana en San Julián mediante el despliegue de ambulancias y personal de apoyo, tras los hechos de violencia que dejaron a siete policías heridos.

Schrupp explicó que la participación de la Gobernación se enmarcó en sus competencias de asistencia médica y coordinación logística para atender emergencias durante el operativo.

Indicó que se movilizaron ocho ambulancias y se mantuvo una coordinación permanente con las áreas de Salud y Seguridad Ciudadana para garantizar una rápida evacuación y atención de los heridos.

“El rol de la Gobernación fue acompañar a las fuerzas del orden desde nuestras competencias, brindando los mecanismos de asistencia médica para contingencia”, señaló.

Según Schrupp, el repliegue policial no debe interpretarse como una muestra de debilidad, sino como una medida para evitar una escalada mayor de violencia.

“Ya no estamos hablando de una protesta o una reivindicación, sino de otro tipo de situaciones. Cuando se utilizan armas de fuego, se debe actuar con mucha cautela para evitar consecuencias más graves”, manifestó.

Respecto a las causas del conflicto, el vocero afirmó que existen sectores que mantienen demandas legítimas y otros grupos que, según dijo, estarían aprovechando el contexto para impulsar intereses particulares y generar desestabilización.

“Hay personas que tienen necesidades reales y demandas legítimas, pero también existen grupos que están operando esas emociones para proteger privilegios o promover intereses antidemocráticos”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de solicitar un estado de excepción, Schrupp indicó que la Gobernación está dispuesta a respaldar las decisiones que asuma el Gobierno nacional para garantizar la libre transitabilidad y el orden público, aunque remarcó la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad.

Asimismo, informó que en la Asamblea Legislativa Departamental se analizan proyectos normativos orientados a sancionar los perjuicios ocasionados por los bloqueos y a establecer mecanismos que permitan proteger la actividad productiva y el derecho a la circulación.

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