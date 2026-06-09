Gobierno presenta hoy al transporte paceño su plan de alivio financiero

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la reunión prevista con organizaciones representativas del transporte del departamento de La Paz fue reprogramada y se llevará a cabo este martes 9 de junio a las 11:00 en las instalaciones de esa cartera de Estado.

Según el comunicado oficial, el encuentro inicialmente estaba convocado para el lunes 8 de junio a las 16:00, pero fue postergado tras una coordinación con los representantes del sector.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Durante la reunión, las autoridades presentarán los alcances de la propuesta normativa de Alivio Financiero para las familias bolivianas, además del Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (FONGAT), una de las medidas anunciadas por el Gobierno para respaldar a los transportistas afectados por la crisis económica y las recientes dificultades registradas en el país.

Propósito

El Ministerio de Economía señaló que el espacio también servirá para atender consultas, observaciones y aportes de los representantes del transporte paceño respecto a ambas iniciativas.

En el comunicado, el Gobierno reafirmó su compromiso con el diálogo y la coordinación permanente con los diferentes sectores sociales y productivos, con el objetivo de construir soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la actividad económica y al bienestar de las familias bolivianas.

La reunión se desarrollará en medio del debate sobre las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, entre ellas la reprogramación de deudas y la creación de mecanismos de garantía para facilitar el acceso a financiamiento del sector transporte.

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