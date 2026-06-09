¿Lloverá este martes? Conozca el pronóstico del clima en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 9 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 16°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 11°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 13°C.

Potosí presentará cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre -4°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 29°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 10°C y 23°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 8°C a los 20°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en varias regiones, con una sensación térmica que va en descenso poco a poco.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 18°C y 22°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 21°C y una máxima de 26°C.

Cobija tendrá lluvias, temperaturas entre 21°C y 27°C.

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