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¿Lloverá este martes? Conozca el pronóstico del clima en Bolivia

Antes de planificar sus actividades, revise el pronóstico para su ciudad. El reporte del Senamhi anticipa temperaturas bajo cero en el altiplano y lluvias en varias zonas del oriente boliviano.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

09/06/2026 6:56

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 9 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 16°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 11°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 13°C.

 Potosí presentará cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre -4°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 29°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 10°C y 23°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 8°C a los 20°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en varias regiones, con una sensación térmica que va en descenso poco a poco.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 18°C y 22°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 21°C y una máxima de 26°C.

Cobija tendrá lluvias, temperaturas entre 21°C y 27°C.

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