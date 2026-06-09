Alcalde de El Alto cifra en más de Bs 2.000 millones las pérdidas por los bloqueos

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, afirmó que los bloqueos y movilizaciones que se prolongan por más de 40 días han provocado pérdidas económicas superiores a los Bs 2.000 millones en la urbe alteña, afectando a comerciantes, transportistas, productores y miles de familias que dependen de la actividad diaria para generar ingresos.

Roca señaló que la paralización de rutas, la escasez de combustibles y las dificultades para el abastecimiento de alimentos han golpeado directamente la economía local, especialmente en una ciudad donde gran parte de la población desarrolla actividades comerciales y productivas.

Zonas más afectadas

Según el alcalde, los sectores más afectados se encuentran en los distritos 7, 8 y 14, zonas donde además persisten demandas relacionadas con servicios básicos, infraestructura vial y atención estatal.

La autoridad sostuvo que el conflicto ha generado un escenario complejo para las familias alteñas, que enfrentan problemas para trabajar, movilizarse y acceder a productos de primera necesidad.

Asimismo, advirtió que la falta de soluciones oportunas permitió que la crisis se profundizara y derivara en mayores perjuicios económicos para la población.

“La población se está enfrentando entre los que quieren bloquear y los que no. La solución no se ha dado oportunamente”, manifestó.

Soluciones urgentes

Roca consideró que la recuperación económica pasa por restablecer la circulación normal de bienes y combustibles, además de atender las demandas que originaron las movilizaciones.

En ese contexto, pidió al Gobierno nacional impulsar espacios de diálogo que permitan reducir la conflictividad y evitar que las pérdidas continúen acumulándose.

Finalmente, sostuvo que una normalización en el abastecimiento de carburantes ayudaría a reactivar gran parte de la actividad económica de la ciudad.

“Si el Gobierno provee de diésel y gasolina, estoy seguro de que retorna la normalidad”, indicó.

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