Contribuyentes recibirán desde el 25 de junio las notificaciones del alivio tributario

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que a partir del 25 de junio de 2026 comenzará el proceso de notificación a los contribuyentes beneficiados por la Ley de Alivio Tributario, mediante la emisión del Auto de Conclusión por Condonación de Deudas.

¿Cómo se llevará a cabo?

Según la entidad, la notificación será enviada directamente al Buzón Tributario de cada contribuyente alcanzado por la medida, permitiéndoles conocer la conclusión del proceso de condonación de obligaciones tributarias contempladas en la norma.

Asimismo, desde esa misma fecha los beneficiarios podrán iniciar su trámite de regularización de manera completamente virtual, sin necesidad de acudir a oficinas o realizar gestiones presenciales.

La administración tributaria destacó que el procedimiento busca simplificar los trámites y facilitar la regularización de obligaciones fiscales, reduciendo tiempos de atención y evitando filas.

Medidas económicas

La Ley de Alivio Tributario fue impulsada con el objetivo de brindar facilidades a contribuyentes con deudas pendientes, permitiéndoles acceder a mecanismos de condonación y regularización establecidos por la normativa vigente.

Las autoridades recomendaron a los contribuyentes revisar periódicamente su Buzón Tributario para verificar la recepción de las notificaciones y realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.

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