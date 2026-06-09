¿Qué impacto tendrá la reprogramación de deudas? Esto dice un economista

Tras el anuncio del Gobierno sobre la reprogramación de deudas para sectores afectados por los bloqueos, el analista económico, Gonzalo Chávez, señaló que la medida puede convertirse en un alivio temporal para miles de personas y actividades económicas que vieron reducidos sus ingresos durante las últimas semanas.

La disposición forma parte de uno de los tres decretos anunciados por el presidente Rodrigo Paz y beneficiará a sectores como turismo, gremiales, artesanos, folcloristas, trabajadores por cuenta propia, empresarios y otros rubros perjudicados por las movilizaciones y restricciones registradas en el país.

Chávez comparó la iniciativa con las medidas aplicadas durante la pandemia del Covid-19, cuando numerosos prestatarios enfrentaron dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

“Esta reprogramación es muy parecida a la del Covid. Como no ha habido movimiento económico, muchas personas no tienen cómo pagar sus préstamos ni sus intereses; por lo tanto, buscan recuperar esa capacidad de pago en algunos meses”, explicó.

Posibles consecuencias

Sin embargo, el economista advirtió que la medida también genera efectos sobre el sistema financiero, debido a que los recursos que normalmente retornan a las entidades bancarias dejan de circular temporalmente.

“Cuando una persona deja de pagar su crédito, esos recursos ya no vuelven inmediatamente al banco. Eso afecta el flujo financiero porque ese dinero normalmente sirve para cubrir servicios y para otorgar nuevos préstamos”, señaló.

Según Chávez, la principal consecuencia de una reprogramación masiva es una menor capacidad de intermediación financiera por parte de las entidades bancarias. Pese a estas observaciones, el analista reconoció que la medida responde a una coyuntura extraordinaria generada por los bloqueos y la paralización de actividades económicas en distintos sectores del país.

El Gobierno sostiene que la reprogramación permitirá que miles de familias, emprendedores y empresas recuperen estabilidad financiera mientras se normaliza la actividad económica tras más de un mes de conflictos y restricciones en las carreteras.

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