"El país está en terapia intensiva": Porcicultores advierten drástica subida de precios tras bloqueos

El sector porcinocultor boliviano se encuentra en una situación crítica tras acumular pérdidas que ya alcanzan los 60 millones de bolivianos. Ante este escenario, Henry Chávez, gerente de la Asociación de Productores de Porcinos (Adepor), respaldó las recientes determinaciones oficiales al afirmar: “Aplaudimos la medida, ya era hora que se haga, el país está totalmente asfixiado, nuestro sector está muy mal, estamos en terapia intensiva”.

Alerta por desabastecimiento y deuda

Además, indicó que la viabilidad del suministro de alimentos en el país se encuentra bajo una seria amenaza debido a la paralización de las actividades en diversos rubros.

"La seguridad alimentaria del país ya está en riesgo; en los otros sectores pecuarios ya no hay producción y esto va a llevar a que la poca carne que exista cueste muy pero muy cara", advirtió el ejecutivo de Adepor.

Para evitar el colapso total de los productores, el gremio solicita urgentemente una intervención en el sistema financiero que permita reestructurar sus deudas actuales. Finalmente, Chávez indicó que "los responsables tienen que pagar, no pueden causarle un daño millonario a este país por caprichos de uno o de un grupo de gente”.

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