Bloqueos frenan exportaciones y generan incertidumbre en el agro

Las pérdidas económicas para el sector productivo y exportador continúan aumentando a causa de los bloqueos que afectan al país. El vicepresidente de Cappo, Demetrio Pérez, expresó su preocupación por el impacto que la paralización genera en la producción, las exportaciones y el abastecimiento futuro de alimentos.

Pérez señaló que la campaña de invierno tiene plazos establecidos que no pueden postergarse, por lo que la imposibilidad de sembrar la totalidad de las áreas programadas podría derivar en una menor oferta de productos y un posterior incremento en los precios de la canasta familiar.

Asimismo, advirtió que las industrias exportadoras enfrentan serias dificultades para cumplir con sus compromisos comerciales debido a la interrupción de las cadenas logísticas, situación que afecta directamente a productores e industriales que dependen de los ingresos por exportación.

Según el dirigente, las pérdidas acumuladas para los sectores productivo y exportador ya alcanzan cifras millonarias.

Estimó que solo en Santa Cruz los perjuicios económicos podrían bordear los 300 millones de dólares, a lo que se suman las afectaciones en otros rubros que no han podido desarrollar sus actividades con normalidad.

"Lo más triste es la pérdida de los mercados, recuperarlos va a costar mucho tiempo. La credibilidad como país también se ve afectada", manifestó el vicepresidente de Cappo.

Pérez también alertó sobre el riesgo de perder mercados internacionales construidos durante años, además del daño a la imagen y credibilidad del país ante socios comerciales.

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