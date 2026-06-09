Reanudan el abastecimiento de pollo en La Paz tras corregir fallas

En medio de la crisis de abastecimiento que afecta a La Paz por los bloqueos, el alcalde César Dockweiler informó que se reanudó la distribución de pollo en la ciudad mediante un puente aéreo, luego de corregir fallas detectadas en un anterior envío que no cumplía con las condiciones sanitarias necesarias.

Abastecimiento de carne de pollo

La autoridad explicó que el producto comenzó a ser comercializado desde las 08:00 en tres puntos de la ciudad: la avenida Ramiro Castillo, la avenida Zabaleta y Bajo Llojeta, como parte de las medidas impulsadas para garantizar el acceso a alimentos básicos.

“Ha vuelto a llegar pollito y reitero, vamos a repartir en tres lugares y así sucesivamente hasta que se resuelva el conflicto”, señaló.

El alcalde aclaró que el anterior cargamento fue rechazado por el propio Gobierno Municipal al detectarse problemas en la cadena de frío, por lo que fue descartado antes de llegar a los consumidores.

Rechazan supuesto daño económico

Dockweiler también rechazó versiones sobre un supuesto daño económico para la Alcaldía y sostuvo que el municipio no compra ni vende pollo, sino que facilita la conexión entre productores y consumidores.

“El Gobierno Municipal no es vendedor de pollo. Lo que hacemos es conectar al productor con el consumidor. No hemos invertido ni un solo centavo en el combustible ni en la compra del producto”, explicó.

Según la autoridad, la nueva logística se realiza con apoyo de una empresa privada que garantiza el mantenimiento de la cadena de frío tanto en Santa Cruz como en La Paz, permitiendo asegurar la calidad del alimento.

Carne de pollo a precio justo

Asimismo, destacó que la iniciativa contribuyó a reducir los precios en el mercado paceño.

“Logramos que el pollo llegue a Bs 28 el kilo cuando en algunos lugares se vendía entre Bs 120 y Bs 150 por unidad. Eso ayudó a regular los precios y hoy incluso se encuentra a Bs 26 en algunos mercados”, sostuvo.

Respecto a las críticas sobre la transparencia del proceso, Dockweiler indicó que los costos más elevados corresponden a la operación aérea necesaria para trasladar el producto, cuyo combustible demanda alrededor de Bs 126.000 por vuelo.

Aseguró que la Alcaldía continuará implementando puentes aéreos y otras medidas logísticas para facilitar el ingreso de alimentos mientras persistan los bloqueos y las dificultades de abastecimiento en el departamento.

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